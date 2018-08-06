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Rusya'dan NATO ve Gürcistan'a uyarı

Rusya Başbakanı Medvedev, "Gürcistan’ın NATO’ya girmesi korkutucu bir çatışma çıkartabilir ve bu da yıkıcı sonuçlara neden olabilir. Bunun neden gerektiğini anlamıyoruz." dedi.

Rusya'dan NATO ve Gürcistan'a uyarı

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Gürcistan’ın NATO’ya girmesinin, korkutucu bir çatışma çıkartabileceğini iddia ederek, bu durumun yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini ve buna neden gerek duyulduğunu anlamadıklarını söyledi.
 Medvedev, bir radyo programında yaptığı açıklamada, Osetya’da 2008’de yaşanan savaşın önceden engellenebileceğini savundu.
Söz konusu savaşın "kaçınılmaz" bir sonuç olmamasına rağmen yaşandığını ileri süren Medvedev, "Gürcistan’ın NATO’ya girmesi de korkutucu bir çatışma çıkartabilir ve bu da yıkıcı sonuçlara neden olabilir. Bunun neden gerektiğini anlamıyoruz." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir süre önce yaptığı açıklamada, tüm NATO üyelerinin Gürcistan’ı üyeliğe hazırlamak için çalışmaya devam edeceğini bildirmişti.
Öte yandan NATO üyesi Letonya, Litvanya ve Polonya’nın dışişleri bakanları bugün temaslarda bulunmak üzere Gürcistan’ın başkenti Tiflis’i ziyaret edecek. 
 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yaptığı açıklamada, NATO’nun Gürcistan ve Ukrayna’yı kapsayarak genişlemesini “son derece olumsuz” şekilde değerlendireceklerini söylemişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #nato #rusya #Gürcistan
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