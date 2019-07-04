Rusya'dan önemli açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'yi kürtler eli ile bölme girişimlerinden rahatsızlık duyduklarını belirtti. "ABD, kürtleri, daha önce yaşamadıkları bölgeler dahil Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmak için kullanmaya çalışıyor" diyen Lavrov, kürtler ile araplar arasında ciddi çatışmalar yaşandığını da vurguladı.

Rusya'dan, Suriye'yi bölmeye çalışan ABD'ye bir kez daha tepki geldi. Açıklamayı yapan isim Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov oldu.



İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf Ahmed el-Useymin ile Moskova'da biraraya gelen Lavrov, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Suriye konusuna değindi. "ABD kürt faktörü üzerinde spekülasyon yapıyor" diyen Lavrov "ABD'liler kürtleri, daha önce yaşamadıkları bölgeler dahil Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmak için kullanmaya çalışıyor" dedi.



ABD'nin kürtleri, Suriye'yi bölmek için kullanma girişimlerinden rahatsızlık duyduklarını belirten Lavrov, kürtler ile araplar arasında ciddi çatışmalar yaşandığını da vurguladı.



Rusya Dışişleri Bakanı "ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi kararları ile Suriye'de yaşayan tüm etnik grupların çıkar dengesini ihlâl eden eylemlerden kaçınacağını umduğunu" da belirtti.



Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektini ifade eden Lavrov, terörle mücadelede çifte standartların olmaması gerektiğini, Fırat’ın doğusu ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki teröristlere karşı savaşın tavizsiz olması gerektiğini" kaydetti.



ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği Filistin'i ilhak planını da değerlendiren Lavrov "Plan, Filistinli mültecilerin bulundukları ülkelerde kalmasını hedefliyorsa bu BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırıdır" dedi.



Basra Körfezi'ndeki durumdan endişe duyduklarını da kaydeden Lavrov, bölgede güvenliğinin sağlanması için Araplar ile İran arasında diyalog sürecinin başlatılması gerektiğinin altını çizdi.



ulusal.com.tr