PKK/PYD, ABD'nin de çekilme kararının ardından çıkış yolu arıyor. Edinilen bilgilere göre; PYD Moskova'dan sınır hatlarının Suriye ve Rusya tarafından korunmasını talep etti, karşılığında da kent merkezlerinde PKK varlığının devamını önerdi. Moskova ise silahların teslim edilmesini istedi.

PKK/PYD arayışa girdi. Rusya silah teslim şartını ortaya koydu.



Ankara'nın 12 Aralık'ta operasyon tarihi vermesinin ardından ABD askerlerini çekeceğini açıklamıştı. Açıklamanın ardından PKK/PYD önce Şam ardından Moskova'da temaslarda bulundu. Ulusal Kanal o temaslara ilişkin önemli bilgilere ulaştı.



Rus diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 28, 29 Aralık tarihlerinde Moskova'ya giden heyet Rus Dışişlerince alt düzeyde karşılandı. Görüşmelerde PKK'nın çatı yapılanması SDG Dış İlişkiler Komitesi Eş Başkanı Abdülkerim Ömer ile İlham Ahmed de bulundu.



Görüşmede PKK'lı heyet Türkiye ile sınır hatlarına Rusya ve Suriye Ordusu'nun girmesini istedi. Karşılığında da Menbiç ve Fırat'ın doğusundaki kent merkezlerinde sözde iç güvenlik unsuru olarak kalmayı önerdi, özyönetim talebinde bulundu.



Rusya ise öneriyi sert bir şekilde reddetti. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Moskova yönetimi PKK/PYD'nin silah bırakmasını istedi. Amerika ile birlikte çalışan güçlere Moskova'nın güvenmediğini belirten yetkililer, PYD'lilere "Suriye Ordusu'na teslim olun" çağrısı yaptı.



PKK/PYD'li heyet, Moskova dışında Suriye'de de temaslarda bulundu. Arap medyası, söz konusu heyetin Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim askeri üssünde Şam ve Moskova yetkilileri ile görüşmeler yaptığını öne sürmüştü. Görüşmelerden sonuç çıkmadığı basına yansımıştı.





HABER: ERAY ÇELEBİ

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