Rusya'nın bir uyarısı da Ukrayna ile ilgili oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in Donbass'a saldırı amaçlı birlik gönderdiğine ilişkin bilgi aldıklarını söyledi. Kiev'in dikkatleri Kerç boğazındaki provokasyona çekmeye çalıştığını belirten Zaharova, bölgede saldırı hazırlıkları yapıldığını iddia etti.

Rusya ve Ukrayna arasında Kerç Boğazında yaşanan gerginlik, Ukrayna'yı harekete geçirdi. Rusya, Ukrayna'nın saldırı hazırlıkları yaptığını iddia etti.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Ordusu'nun Donbass'ta yeni bir provokasyon hazırlığında olduğunu aktardı.



Zaharova, "Son günlerde Ukrayna ordusunun Donbass'ta güç kullanma ihtimali üzerine aktif şekilde hazırlanmaya başladığı yönünde aldığımız bilgiler giderek sıklaşıyor. Rusya'nın saldırgan eylemleri olduğu iddialarıyla Kiev, uluslararası toplumun dikkatini Kerç boğazındaki provokasyona çekmeye çalışırken, bölgeye saldırı amaçlı birlikler gönderiliyor, bu birlikler daha sonra temas hattına yayılıyor" dedi.



Ukrayna'daki sıkıyönetim ilanının, ülkenin Donbass'taki niyetini saklamak için bir kılıf olduğunu söyleyen Zaharova, Donbass'a gönderilen Kiev güçlerinin NATO'dan eğitmenler tarafından eğitildiğini belirtti.



Zaharova, "Ukrayna ordusunun hava indirme ve mekanize birlikleri, Jitomirsk ve Lviv bölgelerindeki poligonlarda yoğun eğitimden geçti. IŞİD'in taktiğini alan Ukrayna güçleri, İHA'lar yardımıyla sivil hedeflere el bombaları ve patlayıcılar bırakıyor. Bu eylemlerden bölge halkı, siviller zarar görüyor." diye konuştu.



Kiev'in Donbass'ta kimyasal provokasyona başvurabileceğine de dikkat çekti Zaharova.



Bu arada Zaharova Rusya'nın Ukrayna vatandaşlarına yönelik herhangi bir kısıtlama getirmeyi planlamadığını da belirtti, "Gereksiz sorunlar yaratmak gibi bir niyetimiz yok" dedi.







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