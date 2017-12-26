Suriye Ulusal Diyalog Kongresi yaklaşırken, Amerika masayı dağıtmak için devreye girdi. Kara gücü PYD/PKK üzerinden Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'yi karşı karşıya getirmeye çalışan Amerika'ya yanıt ise Rusya'dan geldi.

Ortadoğu'daki hakimiyetini kaybeden Amerika, bölgesel uzlaşıyı dağıtmayı hedefliyor.



Suriye Ulusal Diyolog Kongresi'nde 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak. Kongreye katılmayacak olan ve bölgedeki planlarını suya düşen Washington ise kongre öncesinde Türkiye, Rusya, İran ve Suriye masasını dağıtmak için sahaya PKK/PYD'yi sürdü.



PYD’nin yayın organı ANF ajansı, PYD'nin sözde komutanlarından Sipan Hemo’nun Moskova’ya davet edildiğini yazdı. Üstelik Rus yetkilileri tarafından IŞİD'e karşı mücadelesinden dolayı Hemo'ya kahramanlık nişanı verileceğini duyurdu.



Ancak Moskova haberi yalanladı. Kahramanlık nişanın sadece Rus vatandaşları verildiği ortaya çıktı.



Bunun ardından Suriye silahlı muhalefetinden yaklaşık 40 grubun Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne karşı olduklarını ilan ettikleri bir bildiri yayınladı. Bildiride imzası olan grupların başında yine Amerika'nın desteklediği Ceyşul İslam, Ahrar'uş Şam, Feylak el Rahman, Ceyş el Nasr yer aldı.



Örgütler, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevi bırakması taleplerinden geri adım atılmayacaklarını belirterek tehdit etti.



Türk askerinin Suriye'deki varlışı tartışma konusu yapılmaya çalışılırken, Moskova'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Türkiye'nin Suriye'den ne zaman çekileceği sorusuna Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, "Bölgelerde güvenliği Türkiye ve İran'ın da dahil olduğu garantör ülkeler olarak temin etmek zorundayız. Anlaşmalara göre bu bölgeler altı aylığına kuruldu ve duruma göre süresi uzatılabilecek" diye yanıt verdi.



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