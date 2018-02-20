Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Afrin’deki durum, Şam ve Ankara’nın doğrudan diyalog kurmasıyla çözülebilir" dedi.

Afrin'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin güvenlik çıkarlarının Şam yönetimiyle doğrudan diyalog yoluyla korunabileceğini söyledi.



Moskova'da Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Afrin'deki durumla ilgili "Türkiye'nin güvenlik çıkarları, Şam'la doğrudan diyalog yoluyla tamamen korunabilir" dedi.



'TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI VE KÜRTLERİN ARZUSUNU KABUL EDİYORUZ'



Lavrov, Rusya'nın Türkiye'nin Suriye'deki durumla ilgili kaygılarını anladığını kaydederek bu konuda spekülasyon yapılmaması gerektiğini belirtti.



Bu hususların Astana'da Rusya, Türkiye ve İran arasında liderler düzeyinde de olmak üzere istişare edildiğini anımsatan Lavrov şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin kaygılarını ve Kürtlerin arzusunu kabul ediyoruz. Kabul etmediğimiz ve karşı çıktığımız husus, yabancı güçlerin jeopolitik ve dar görüşlü amaçlarına ulaşmak amacıyla Kürt halkının meşru çıkarlarıyla hiçbir alakası olmayan gündemlerini Suriye'de öne çıkarmak için bu arzular üzerinde spekülasyon yapma girişimleridir."



'ABD'NİN FIRAT'IN DOĞUSUNDA OYNADIĞI OYUN AFRİN'DEKİ GELİŞMELERİ PROVOKE ETTİ'



Bu bağlamda ABD'nin Fırat'ın doğusunda aylardır oynadığı oyunu ima ettiğinin altını çizen Lavrov, ABD'nin bu oyunla Afrin'de bugün yaşanan gelişmeleri bilinçli olarak provoke ettiğini vurguladı./Sputnik



