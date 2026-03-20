Rusya Devlet Başkanı Putin’den Ramazan Bayramı mesajı: Müslüman yurttaşlarımı içtenlikle kutluyorum'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Ülkesindeki Müslüman yurttaşların bayramını tebrik eden Putin, mesajında İslam toplumunun Rusya'nın tarihi ve manevi mirasına sahip çıkmasını, ayrıca sivil toplum ve devlet kurumlarıyla yürüttüğü yapıcı iş birliğini vurguladı.

Rusya'daki Müslüman nüfusunun varlığına ve üstlendiği toplumsal role dikkat çeken Devlet Başkanı Putin, Müslüman organizasyonların faaliyetlerine değindiği mesajında şu ifadelere yer verdi:"Rusya’nın değerli Müslüman yurttaşlarını, Ramazan Bayramı’nın coşkusuyla içtenlikle kutluyorum. Rusya Müslümanlarının, atalarının tarihi ve manevi mirasına gösterdikleri derin hürmeti, bu anlamlı bayramı gerek cemaatleriyle gerekse aile çevrelerinde büyük bir coşkuyla kutlamalarını özellikle takdir ediyorum. Müslüman organizasyonlar, aile kurumunun sağlamlaştırılmasına ve genç nesillerin ahlaki değerlerle yetişmesine yönelik önemli çalışmalar yürütüyor. Devlet kurumları ve sivil toplum yapılarıyla kurdukları yapıcı iş birliği, vatanseverlik ruhunu pekiştiren, eğitim alanında fark oluşturan ve insani projeleri hayata geçiren girişimleri sürekli destekliyor"

CEPHEDE SAVAŞAN MÜSLÜMAN ASKERLERE ÖZEL KUTLAMA

Mesajının devamında Rus ordusu saflarında görev alan ve cephede savaşan Müslüman askerleri de unutmayan Putin, askerlerin ve ailelerinin bayramını tebrik etti. Putin, cephedeki mücadeleye ve geride kalan kahraman ailelerine verilen desteğe işaret ederek açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:"Bu vesileyle, vatansever ruhla, Rusya’nın özgürlüğü ve bağımsızlığı için silah arkadaşlarıyla omuz omuza savaşan, cesaretle mücadele eden ve kahramanlarımızın ailelerine, yakınlarına destek olan İslam’ın sadık müminlerine en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum"