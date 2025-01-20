Rusya Devlet Başkanı Putin'den Trump ile ilgili açıklama

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı göreve başlaması nedeniyle tebrik etti. Putin, "ABD'nin yeni yönetimiyle Ukrayna meselesi konusunda diyaloğa açığız." dedi. Putin, diyaloğun eşit ve karşılıklı saygı temelinde olması gerektiğini vurguladı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Trump ile ilgili açıklama
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantıyla ilgili Kremlin Sarayı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda Orta Doğu ve Ukrayna'daki durum ile Rusya-ABD ilişkileri ele alındı.

Vladimir Putin, toplantıda yaptığı açıklamada, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Rusya ile yeniden temas kurmak istediği ve üçüncü dünya savaşının önlenmesi gerektiği yönündeki açıklamalar yaptığına dikkati çekerek, "Elbette bu yaklaşımı memnuniyetle karşılıyoruz ve ABD'de seçilen Başkanın göreve başlamasından dolayı tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD ile her zaman diyaloğa açık olduklarını dile getiren Putin, ancak "diyaloğun eşit ve karşılıklı saygı temelinde olması gerektiğini" vurguladı.

Putin, Rusya ile ABD'nin stratejik istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi dahil gündemdeki konularda önemli rol oynadıklarını belirterek, "ABD'nin yeni yönetimiyle Ukrayna meselesi konusunda diyaloğa açığız. Burada en önemli unsur, krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasıdır. Meselenin çözümünde kısa süreli ateşkesin sağlanması, çatışmaların devam etmesi amacıyla askeri kuvvetlerin yeniden silahlandırılması için ara verilmesi söz konusu olamaz. Bu bölgede yaşayan tüm insanların, tüm halkların meşru çıkarlarına saygıya dayalı uzun vadeli barışın sağlanması gerekiyor." dedi.

Başkan Putin, Rusya ve Rus halkının çıkarları için mücadele edeceklerini söyledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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