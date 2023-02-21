Putin, Federal Meclis konuşmasını yapıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin parlamentosu olan Federal Meclis’e yönelik yıllık konuşmasını yapıyor. Putin’in Federal Meclis üyelerine yönelik konuşmasında, ülkenin içinde bulunduğu durum ile gelecekle ilgili siyasi ve ekonomik değerlendirmelerini paylaşıyor.

Putin, Federal Meclis konuşmasını yapıyor
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Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Kremlin, Putin’in bu seneki Federal Meclis konuşmasında Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyona ilişkin değerlendirmeler yapacağını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu seneki konuşmanın içeriğine ilişkin “Ülke olarak gelişimimiz ve yaşantımızın bu sorumluluk yüklü döneminde herkes olup bitenin, özel askeri operasyonun, uluslararası durumun değerlendirmesini ve Devlet Başkanı’nın bu olanlarla nasıl baş edeceğimiz ve gelişimimizi ileride nasıl sürdüreceğimize ilişkin görüş ve tasarılarını duymak istiyor” dedi.

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Putin’in Federal Meclis konuşması TSİ 12.00’de başladı ve Rusya televizyonlarının yayın programına göre 13.00’e dek sürecek. Rusya Devlet Başkanı’nın konuşması, ulusa sesleniş konuşması olarak da yorumlanıyor ve ülkede televizyonlardan canlı yayınlanıyor.

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