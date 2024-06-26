Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski kamu sözcüsü Markov'dan Ulusal Kanal’a özel açıklamalar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski kamu sözcüsü ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Sergey Markov Ulusal Kanal’a önemli açıklamalar yaptı.



Markov, pazar günü Rusya’nın Sivastopol ve Dağıstan bölgelerinde gerçekleşen terör saldırılarını değerlendirdi.



Rus uzman, Sivastopol’daki terör saldırısının bir insanlık suçu olduğunu söyledi. Saldırıyı Ukraynalı ve Amerikalı subayların birlikte yaptığının altını çizdi.



Sergey Markov, Amerika’nın saldırı için kullandığı İHA’ların ve uyduların Rusya tarafından hedef alınabileceğini belirtti.



Markov, Dağıstan saldırısı hakkında da konuştu. Saldırıda bir polis noktası, sinagog ve iki kilise hedef alınmıştı.

Terör saldırılarında Sivastopol’da 3’ü çocuk, 2’si yetişkin olmak üzere 5 kişi ölmüş 100'ün üzerinde kişi de yaralanmıştı. Dağıstan’daki saldırıda ise 21 kişi hayatını kaybetmişti.