Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin eylemlerinin Moskova’ya Suriye’de uzun süre, belki de sonsuza kadar kalmayı planladığını düşündürdüğünü söyledi

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders’le görüşmesinin ardından basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov şunları söyledi:



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"ABD, SURİYE'DE DEVLET BENZERİ BİR YAPI KURMAYA YÖNELİK ADIMLAR ATIYOR"



Sputnik Türkiye'nin haberine göre, ABD’nin Suriye'de tek taraflı, tehlikeli adımlar atarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü riske attığını ifade eden Lavrov "ABD’nin adımları daha çok Suriye topraklarının büyük bölümünde, Fırat Nehri’nin doğu yakasından Irak sınırına kadar bir bölümde devlet benzeri bir yapı oluşturma doğrultusunda görülüyor" dedi.



ABD'nin adımlarının giderek daha da Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozma yönünde ilerlediğini vurgulayan Lavrov, Birleşmiş Milletler'in (BM) ülkede anayasa oluşturma sürecinin şeffaf geçmesi yönünde teminat vermesi gerektiğini belirtti.



ulusal.com.tr ABD ’li partnerlerimizden Suriye ’de ne kadar kalacakları konusunda farklı açıklamalar duyuyoruz. Suriye’de yalnızca askeri görevleri sona erene kadar değil ülkede herkes için kabul edilebilir bir güç değişikliği ile noktalanacak istikrarlı bir siyasi süreç sağlanana kadar kalmaları gerektiğini söylüyorlar. Bu da ABD açısından rejim değişikliği demek. Genel anlamda Washington’ın Suriye’de uzun süre, hatta sonsuza kadar kalmak istediğinden şüpheliyiz."Sputnik Türkiye'nin haberine göre, ABD’nin Suriye'de tek taraflı, tehlikeli adımlar atarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü riske attığını ifade eden Lavrovdedi.ABD'nin adımlarının giderek daha da Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozma yönünde ilerlediğini vurgulayan Lavrov, Birleşmiş Milletler'in (BM) ülkede anayasa oluşturma sürecinin şeffaf geçmesi yönünde teminat vermesi gerektiğini belirtti.