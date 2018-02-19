Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın ABD’nin Suriye’yi bölmeye yönelik eylemlerinden endişe duyduğunu söyleyip Washington’ı ateşle oynamamaya çağırdı. Öte yandan Lavrov, ABD'nin, Suriye'nin güneyinde yer alan El Tanf'taki güçlerini derhal çekmesi gerektiğini de söyledi

Valday Tartışma Kulübü'nde konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’deki eylemlerinin ülkeyi bölmeye yönelik olduğunu söyledi.



Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Lavrov açıklamalarına şöyle devam etti:



"Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik adımları endişeyle takip ediyoruz. Bunun nedeni ABD’nin sahada, özellikle de Fırat’ın doğusu ile Suriye’nin Irak- Türkiye sınırı arasındaki bölgedeki uygulamaya başladığı planları. Bana kalırsa ABD’li partnerlerimizin, Suriye’deki amaçlarının yalnızca IŞİD’le mücadele etmek ve ülkenin bütünlüğünü korumak olduğuna yönelik ifadelerinin net adımlarla doğrulanması gerekiyor. ABD’yi bir kez daha ateşle oynamamaya ve günümüz politikasının mevcut durumunun yarattığı ani ihtiyaçlar doğrultusunda değil Kürtler de dahil, tüm Suriye, Irak ve diğer bölge ülkelerinin halklarının uzun vadeli çıkarlarına dayalı adımlar atmaya çağırıyorum.”



"ABD GÜÇLERİNİ DERHAL ÇEKMELİ"



Lavrov, ABD'nin, Suriye'nin güneyinde yer alan El Tanf'taki güçlerini derhal çekmesi gerektiğini de söyledi.



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