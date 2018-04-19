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Rusya Dışişleri Bakanlığına asılsız bomba ihbarı

Rusya Dışişleri Bakanlığına yönelik yapılan bomba ihbarı nedeniyle başkent Moskova'daki Bakanlık binasının boşaltıldığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığına asılsız bomba ihbarı

Rus TASS haber ajansına göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından Rusya Dışişleri Bakanlığına bomba ihbarı yapıldı. Bomba ihbarı nedeniyle Bakanlık binasından 40'ın üzerindeki personel tahliye edildi.

Güvenlik görevlilerinin incelemeleri sonucunda binada herhangi bir patlayıcının bulunmadığı belirlendi.

Dışişleri Bakanlığının bomba ihbarını doğruladığı bildirildi. 

Rusya genelinde geçen yıl 11 Eylül’den bu yana 4 binden fazla binaya yönelik asılsız bomba ihbarı yapıldığı, ihbarlar nedeniyle 2,6 milyondan fazla insanın binalardan tahliye edildiği belirtiliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya
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