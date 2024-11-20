Batılı liderlerin Ukrayna-Rusya savaşının bininci gününde yaptığı açıklamalara Moskova'dan yanıt geldi. Yazılı açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, krizin bin gün önce değil 2014'te başladığının altı çizildi.

Ukrayna'nın sembolik dönüm noktalarını kutlamaya meraklı yabancı ortakları, krizin sıcak aşamaya girmesinden bu yana geçen 1000 günü kutladı. Bu durum 2014 yılında ABD ve NATO'nun önde gelen ülkelerinin desteğiyle Kiev'de gerçekleştirilen darbenin ardından başlayan çatışmanın gerçek kökenlerini ve oluşumunu ele alma konusundaki ısrarlı isteksizliklerini ortaya koyuyor.

Rusya, Ukrayna krizinin derinleşmesinde özellikle İngiltere’nin rolüne dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: "İSTANBUL SÜRECİNİ SABOTE ETTİLER"

Bu çatışmanın uzamasının, ölü sayısının ve yaygın yıkımın sorumluluğu tamamen Ukrayna'nın Batılı ortaklarına, özellikle de Birleşik Krallık'a aittir.

2022 baharında İstanbul Süreci çerçevesinde Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin sabote edilmesinde önemli bir rol oynadılar.

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Birleşik Krallık liderliğini, eylemlerinin sonuçları üzerinde düşünmeye ve hayali jeopolitik hırslar uğruna dünyayı tehlikeli bir eşiğe yaklaştırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz.” ifadeleri yer aldı.