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Rusya Dışişleri'nden Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'den çekilen ABD'li askerlerden boşalan toprakların Şam'ın kontrolüne bırakılması gerektiğini ifade etti.

Rusya Dışişleri'nden Suriye açıklaması

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "ABD'lilerin terk ettiği toprakların kontrolünün kime bırakılacağı sorusu doğuyor. Uluslararası hukuku ve Suriye ile Suriye halkının geçtiği süreci göz önünde bulundurduğumuzda, bu Suriye hükümeti olmalı" dedi. Sputnik

Etiketler; #rusya #zaharova #açıklama #suriye #abd
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