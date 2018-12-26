Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "ABD'lilerin terk ettiği toprakların kontrolünün kime bırakılacağı sorusu doğuyor. Uluslararası hukuku ve Suriye ile Suriye halkının geçtiği süreci göz önünde bulundurduğumuzda, bu Suriye hükümeti olmalı" dedi. Sputnik
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