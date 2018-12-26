Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'den çekilen ABD'li askerlerden boşalan toprakların Şam'ın kontrolüne bırakılması gerektiğini ifade etti.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "ABD'lilerin terk ettiği toprakların kontrolünün kime bırakılacağı sorusu doğuyor. Uluslararası hukuku ve Suriye ile Suriye halkının geçtiği süreci göz önünde bulundurduğumuzda, bu Suriye hükümeti olmalı" dedi. Sputnik