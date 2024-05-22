Rusya Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki bir bölgeyi kurtardı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kleşçeyevka (Klişçiyivka) yerleşim birimini düşmandan kurtardıklarını açıkladı.

Rusya Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki bir bölgeyi kurtardı
Rusya Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki bir bölgeyi kurtardı
Editör: Uğur Çam

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin faaliyetlerine dair bilgi verildi. Rus ordusunun Ukrayna ile çatışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubuna bağlı birlikler, aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kleşçeyevka (Klişçiyivka) yerleşim birimini kurtardı." denildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusuna ait 2 mühimmat deposunun imha edildiği ve Rus hava savunma sistemlerince 34 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, imha edilen düşman silahları şu şekilde açıklandı:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 601 uçak, 274 helikopter, 24 bin 498 İHA, 523 hava savunma füze sistemi, 16 bin 121 tank ve zırhlı araç, 1307 çok namlulu roketatar, 9 bin 740 obüs ve havan topu ile 21 bin 915 özel askeri araç imha edildi."
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Kaynak: Anadolu Ajansı

# rusya # Donetsk
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