Rusya: Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zaporijya yerleşim birimini kurtardık

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zaporijya yerleşim biriminin kurtarılması sürecini tamamladı." ifadesine yer verildi. Ayrıca Ukrayna'ya ait insansız hava araçları üretim işletmesi ve mühimmat depolarına füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Rusya: Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zaporijya yerleşim birimini kurtardık
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna Özel Operasyonu'na ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.

ZAPORİJYA YERLEŞİM BİRİMİNİN KURTARILMASI SÜRECİNİ TAMAMLADI

Rus ordusunun, cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, saldırılar sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zaporijya yerleşim biriminin kurtarılması sürecini tamamladı." ifadesine yer verildi.

170 UKRAYNALI MİLİTAN VE YABANCI PARALI SAVAŞÇILAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, son 24 saatte 140 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçları (İHA) üretim işletmesi ile mühimmat depolarına saldırılar düzenlendiği aktarılarak, "Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) birlikleri ve Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğüne bağlı özel kuvvetlerin geçici olarak konuşlandırıldığı noktaya yönelik düzenlenen füze saldırısı sonucu 170'e kadar Ukraynalı militan ve yabancı paralı savaşçının etkisiz hale getirildiği" kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Sumi, Donetsk ve Zaporijya bölgelerindeki 3 yerleşim birimlerinde kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

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