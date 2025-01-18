Rusya Donetsk'te 2 yeri ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Petropavlovka ve Vremevka yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Mert Sagit Mert Sagit
Rusya Donetsk'te 2 yeri ele geçirdi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgilere yer verildi.

Rus ordusunun cephedeki pozisyonlarını iyileştirdiği belirtilen açıklamada, "Merkez ve Doğu Askeri Grubu birlikleri, saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Petropavlovka ve Vremevka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesini kullanıldı.

Son 24 saatte 156 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava aracı (İHA) üretim ve montaj atölyelerine saldırılar düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 652 uçak, 283 helikopter, 40 bin 726 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 658 tank ve zırhlı araç, 1510 çok namlulu roketatar, 20 bin 764 obüs ve havan topu ile 30 bin 459 özel askeri araç imha edildi."

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, son bir haftada Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 8 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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