Rusya: "Donetsk'teki Voznesenka yerleşim birimi kontrolümüze geçti"

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk bölgesindeki Voznesenka yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu.

Mert Sagit Mert Sagit
Rusya: "Donetsk'teki Voznesenka yerleşim birimi kontrolümüze geçti"
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Voznesenka yerleşim birimini kurtardı." denildi.

Son 24 saatte 142 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, enerji unsurlarına yönelik saldırıların düzenlendiği bildirilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 35 bin 785 insansız hava aracı (İHA), 585 hava savunma füze sistemi, 19 bin 208 tank ve zırhlı araç, 1488 çok namlulu roketatar, 17 bin 845 obüs ve havan topu ile 28 bin 261 özel askeri aracın imha edildiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesindeki Rovnopol yerleşim biriminin Rus ordusunca kontrol altına alındığını bildirmişti.

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