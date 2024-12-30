Rusya Esad yönetiminin neden düştüğünü açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki eski yönetimin, halkın sosyo-ekonomik beklentilerini karşılayamadığını ve bu durumun yönetimin sona ermesinin sebeplerinden biri olduğunu belirtti. İşte ayrıntılar...

Rusya Esad yönetiminin neden düştüğünü açıkladı
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Sputnik'in haberine göre Lavrov, Suriye'deki eski Devlet Başkanı Beşar Esad’ın görevden çekilip Rusya'ya sığınmasına yol açan süreci değerlendirirken, Esad yönetiminin sosyal sorunlarla başa çıkmada başarısız olduğunu vurguladı.

Lavrov, Suriye'deki durumun kötüleşmesinin nedenlerinden birinin, uzun süren iç savaşın ardından eski yönetimin halkın temel ihtiyaçlarını karşılayamaması olduğunu ifade etti. Ayrıca, Esad yönetiminin bu zorluklarla başa çıkamaması sonucu iktidarın el değiştirdiğini belirtti.

ABD'nin, Suriye'nin en zengin kaynaklara sahip bölgesi olan kuzeydoğuyu işgal ederek, Şam’a ciddi yaptırımlar uygulamasını ve kendi koalisyonunu kurmasını eleştiren Lavrov, bu sürecin büyük ölçüde Washington’un suçu olduğunu söyledi. Rusya'nın ise Suriye'ye her zaman yardım sağladığını ve altyapı iyileştirmeleri ile Suriyelilerin geri dönüşüne katkı sağladığını hatırlattı.

Lavrov, ayrıca Rusya'nın Astana süreci kapsamında, siyasi çözüm için aktif bir şekilde çalıştığını belirterek, Esad yönetiminin komşularıyla yapıcı bir diyalog kurmayı başaramadığının altını çizdi ve ekledi:

- Ancak önceki yönetim, tüm ısrarlı tavsiyelerimize ve aktif desteğimize rağmen, tam teşekküllü siyasi süreci başlatmak amacıyla muhaliflerle ve bölgedeki nüfuzlu komşularıyla yapıcı diyalog kurmayı ve ciddi sosyo-ekonomik sorunları çözmeyi başaramadı.
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