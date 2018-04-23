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Rusya, Google'a ait bazı IP adreslerini engelledi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Google’ın, güvenliği tehdit gerekçesiyle Rusya’da yasaklanan mesajlaşma uygulaması Telegram’ın kullanılmasına olanak veren bazı IP adreslerini engelledi.

Rusya, Google'a ait bazı IP adreslerini engelledi

Roskomnadzor, Google'a ait bir dizi IP adresini engelleme kararı aldıklarını duyurdu.

Roskomnadzor'un VKontakte üzerinden yaptığı açıklamasında "Google, mahkeme kararına uymadı ve Telegram'ın kendisine yönelik yasağı engellemek için IP'lerini kullanmasına izin verdi.

Roskomnadzor'un, Telegram tarafından Rusya'da kullanılan Google IP adreslerini yasaklı kaynak listesine eklemesinin nedeni bu" ifadeleri kullanıldı.

Roskomnadzor, geçen hafta pazartesi günü mahkeme kararıyla Telegram'a erişim durdurulmuştu.

Roskomnadzor Sözcüsü Mariya Smelyanskaya, duruşmada Telegram'ın yöneticilerinin eylemlerinin Rusya'nın çıkarları ve vatandaşlarının güvenliği tehdit ettiğini söylemişti.

Etiketler; #rusya #google #Rusya Federal Bilgi Teknolojileri #Roskomnadzor
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