Rusya harita ile açıkladı: Suriye, Türkiye sınırına 15 kontrol noktası kuracak
Rusya Savunma Bakanlığı, bir harita yayınlayarak Suriye sınır muhafızlarının Türkiye sınırına 15 kontrol noktası kuracağını açıkladı.
DÜNYA 23.10.2019, 15:09 23.10.2019, 15:20
Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'yle varılan mutabakat kapsamında Rus askeri polisinin Suriye'nin kuzeyinde devriye faaliyetleri yürüteceği bölgenin bir haritasını yayınladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vardığı mutabakat kapsamında kurulacak 15 kontrol noktasının Barış Pınarı Harekatıyla Türk ordusu tarafından kontrol altına alınan alanın dışındaki bölgelerde bulunduğu görüldü.
5 kontrol noktası Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgenin batısından Fırat'ın doğusuna uzanan sınır hattında yer alırken, diğer 10 kontrol noktası Rasulayn'ın doğusu ile Irak sınırındaki Derik arasında konumlanıyor.
Sputnik
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