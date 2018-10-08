Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye ile Rusya’nın İdlib’de oluşturulması üzerinde anlaşılan silahsızlaştırılmış bölgenin sınırlarını belirlediğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Verşinin "Silahsızlaştırılmış bölgenin sınırları belirlendi. Türkiye ile Rusya orduları arasında çok iyi temaslar, işbirliği ve bağlantı sağlandı. İki ordunun temsilcileri mutabakatın ardından birçok kez bir araya geldi" dedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi’de yaptıkları görüşmede İdlib’de silahsızlaştırılmış bölge oluşturulması yönünde mutabakat sağlamıştı.



'ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI'



Verşinin, anlaşmanın uygulanmasına devam edildiğini, bölgedeki atmosferin olumlu anlamda geliştiğini ifade etti: Bu mutabakat çok önemli bir dönüm noktası oldu. Atmosfer genel anlamda iyi yönde gelişti. Bu sayede sadece Suriye’de, öncelikle de teröristlerin dayanılmaz koşullar yaratarak neredeyse tamamını kontrol altına aldığı sivil halk oluşumlarının bulunduğu İdlib’de sivillerin zarar görmesi önlenmiyor. Mutabakat ayrıca genel anlamda siyasi sürecin hızlandırılmasına yönelik koşulların yaratılmasına olanak verdi."



Verşinin, Rusya’nın İdlib’den ağır teçhizatlar ve teröristlerin çıkarılmasının büyük görevler olduğunun farkında olduğunu belirterek "Ancak bunlar yapılabilir ve yapılmalı. Bunu yapmamız bölgedeki gerginliğin azaltılması ve insanların huzurlu bir şekilde yaşaması için yaptıklarımız üzerine iyi bir ek olacak" dedi.