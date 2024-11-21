Rusya: "İki Storm Shadow füzesini düşürdük"

Rusya Savunma Bakanlığı, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin iki İngiliz Storm Shadow seyir füzesini düşürdüğünü bildirdi.

Mert Sagit Mert Sagit
Rusya: "İki Storm Shadow füzesini düşürdük"
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Rusya Savunma Bakanlığı, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin iki İngiliz Storm Shadow seyir füzesini düşürdüğünü bildirdi. Haber Rus yayın organı Russian Today'de duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Rusya'ya İngiliz Storm Shadow füzeleri fırlattı Ukrayna’nın ilk kez Rusya içindeki askeri hedeflere İngiliz Storm Shadow füzeleri fırlattığı bildirildi. Füze saldırısı, Ukrayna’nın Rusya’ya Amerikan yapımı ATACMS füze saldırısının ardından geldi. İngiltere, Rusya’ya karşı savaşan Ukrayna’nın "Storm Shadow" uzun menzilli seyir füzelerini kullanmasını onaylamıştı. Bu konu, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’nın Rus hedeflerine ATACMS füzeleri ateşlemesine onay vermesinin ardından bu hafta Brezilya’da düzenlenen G20 liderler zirvesinde gündeme gelmişti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer bu adımı açıkça desteklememiş, bu da hükümetin Storm Shadow’un kullanımına izin verip vermeyeceği konusunda soru işaretlerine yol açmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski uzun süredir Batılı ülkelere Rusya’daki hedefleri vurmak için uzun menzilli füzelerin kullanılması dahil olmak üzere askeri desteği artırma çağrısında bulunuyordu.

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