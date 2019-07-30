Rusya ile İran donanmaları ortak tatbikat yapacak

Suların ısındığı Hürmüz Boğazı'nda Rusya ile İran donanmalarının ortak tatbikat yapacağı açıklandı. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Hüseyin Hanzade ortak askeri tatbikatın yılsonuna kadar gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

İran ile Rusya donanmaları Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat yapacak.Açıklamayı İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Hüseyin Hanzade yaptı.Rusya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katılmak için Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Hanzade, İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuştu.İranlı Amiral, İran ile Rusya'nın askeri iş birliği mutabakatı imzaladığını aktardı.Tümamiral Hüseyin Hanzade "İran ile Rusya Deniz Kuvvetleri, Hint Okyanusu, Mekran Denizi, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenleyecek" ifadelerini kullandı.Hanzade, ortak askeri tatbikatın yılsonuna kadar gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.