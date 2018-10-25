Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, Rusya ile petrol fiyatlarının istikrarı konusunda anlaştıklarını söyledi.

Başkent Riyad'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı" sırasında Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalına konuşan Falih, petrol fiyatlarını piyasanın gücünün belirlediğini belirtti.

Rusya ile petrol fiyatlarının istikrarı konusunda anlaştıklarını aktaran Falih, petrol fiyatlarının artmasının, dünya ekonomisini frenleyebileceğine ve durgunluğu ateşleyebileceğine işaret etti.

Bakan Falih, İran'a yönelik ikinci aşama yaptırımların devreye girmesiyle petrol fiyatlarının artmayacağının garantisi olmadığını belirterek, "İran'a yönelik yaptırımlarımız var ve İran'ın ihracatının nasıl olacağını kimse bilmiyor. Aynı zamanda Libya, Nijerya, Meksika ve Venezuela gibi ülkelerde de olası gerilemeler var. Günde üç milyon varil ortadan kaybolursa bu hacmi karşılayamayız. Bu yüzden petrol rezervlerini kullanmamız gerekir." diye konuştu.

Son bir buçuk yılda elde edilen istikrarın yeniden sağlanması için müdahale gerekebileceğini söyleyen Falih, ülkesinin günlük petrol üretimini yakında 10,7 milyon varilden 11 milyon varile çıkaracaklarını, hatta 12 milyon varile çıkabileceklerini aktardı.

Suudi Bakan Falih ayrıca, Rus enerji şirketi Novatek'in Kuzey Kutbu'ndaki sıvılaştırılmış doğal gaz projesinin yüzde 30'unu satın almayı arzuladıklarını belirtti.

Ülkesinin 2030 yılına kadar 1,6 trilyon riyal (426 milyar dolar) yatırım çekmeyi beklediğini ifade eden Falih, ABD'nin, Suudi ekonomisinin önemli bir parçası olmaya devam edeceğini vurguladı.



Konferansta 56 milyar dolar değerinde anlaşma

"Çöldeki Davos" olarak da adlandırılan "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"nda 56 milyar dolar değerinde 25'ten fazla anlaşmaya imza atıldığını belirten Falih, ABD'nin bu anlaşmalarda da en büyük pay sahibi olduğunu dile getirdi.

ABD yönetiminin İran'ın petrol ticaretini hedef alan ikinci aşama yaptırımlarının 5 Kasım'da devreye girmesi öngörülüyor.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) verilerine göre, İran günlük 3,8 milyon varil petrol üretiyor ve 2,3 milyon varil ihracat yapıyor.

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, salı günü yaptığı açıklamada, dünya petrol piyasasındaki kargaşanın, İran'a yönelik yaptırımlar iptal edilene kadar devam edeceğini ileri sürerek, ülkesinin petrol ihracatının durdurulmasının mümkün olmadığını söylemişti.

OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkeler, 23 Haziran'da, temmuz ayından itibaren günlük petrol üretiminin yaklaşık 1 milyon varil artırılması üzerinde anlaşmıştı.



OPEC üyesi ve Rusya'nın başını çektiği bağımsız üreticiler, 2017'nin başlarında 6 ay süreyle petrol üretimini günlük 1,8 milyon varile düşürmüş, bu süre Mart 2018'e kadar uzatılmıştı.

