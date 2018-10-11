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Rusya İsrail'i uyardı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail işgali altındaki Suriye'de bulunan Golan Tepeleri hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Lavrov, sınırların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ile belirlendiğine dikkat çekti.

Rusya İsrail'i uyardı

Rusya İsrail'i uyardı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail işgali altındaki Suriye'de bulunan Golan Tepeleri hakkında konuştu.

Lavrov, "GolanTepeleri'nin statüsü, BM Güvenlik Konseyi kararları ile belirlendi. Bu statünün değişmesinde, Güvenlik Konseyini es geçmek, bu kararları doğrudan ihlal etmek olur." dedi.

İsrail, 1967 Altı Gün Savaşları ile Golan Tepesini işgal etmişti. 1981'de de bölgede egemen olduğuna dair bir kanun çıkarılmıştı. 17 Aralık 1981 tarihli 497 numaralı BM Güvenlik Konseyi Kararı ise İsrail'in bu adımının uluslararası hukukça hiçbir etkisinin olmadığını belirtmişti.

Suriye yönetimi de Lavrov'un Golan Tepeleri ile ilgili açıklamasının hemen ardından Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulundu. Suriye hükümeti, Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi'ne yazılı olarak başvurdu. İsrail’in esir tuttuğu Golan Tepeleri için mücadele eden Sıdkı el Makt'ın derhal serbest bırakılmasını talep etti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya #israil #suriye
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gökkurt - 3 gün önce
ben dogdugum günden beri rusya ve iran günde 30 kere israil'i ve abd'ni uyariyor. masAllah masAllah
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