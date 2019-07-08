Rusya karşıtları sokaklarda

Gürcistan'da hazirandan bu yana Rusya karşıtı protestolar sürüyor. Tiflis'te büyük sokak eylemleri düzenleniyor. Ruslar ise tatil planlarını değiştirip Gürcistan yerine Türkiye'yi tercih ediyor

Gürcistan'da Rusya karşıtı protestolar sürüyor.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, protestolar nedeniyle Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan uçuşlarını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzalamıştı. Rus turistler ise Gürcistan yerine Türkiye'ye rezervasyonlar yapmaya başladı.



Rusya ile Gürcistan arasında yaşanan siyasi gerilim Türk turizm sektörünün avantaj sağladı.



19 Haziran'da Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nde Rusya Komünist Partisi üyesi ve Milletvekili Sergey Gavrilov'un başkanlık yapması olayları başlattı.



Bu tarihten bugüne Gürcistan'da Rus karşıtı eylemler büyüyerek devam ediyor. Özellikle Tiflis'te yüksek katılımlı sokak eylemleri düzenleniyor. Rusya karşıtı pankartlar taşıyan protestocuların Avrupa yanlısı sloganlar atması dikkat çekiyor.



ulusal.com.tr

