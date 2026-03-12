Rusya: Kiev, müzakere sürecini engellemeye devam ediyor

Başkent Moskova’da gündemi değerlendiren Peskov, Kiev yönetiminin müzakere sürecini baltalamak için her yolu denediğini belirtti. Avrupa ülkelerinin bu sürece destek verdiğine dikkat çeken Peskov, Batı’nın barış konusundaki tutumunu şu sözlerle eleştirdi:

"Kiev yönetimi bunu çeşitli yollarla yapmaya çalışıyor ve bu da Avrupa tarafından olumlu karşılanıyor. Avrupalı ülkeler krizin barışçıl çözümüne katkı sunma konusunda isteksiz. Rusya’ya baskı kurma fikir de saçma. "Rusya’nın "özel askeri operasyonu" kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Sözcü, Moskova’nın aynı zamanda barışçıl çözüme açık olduğunu bir kez daha dile getirdi.

TÜRKAKIM’A SALDIRI

Ukrayna’nın, TürkAkım doğal gaz boru hattına sevkiyat yapan Krasnodar’daki tesise İHA saldırısı düzenlemesine tepki gösteren Peskov, Kiev’in uluslararası güvenliği tehlikeye attığını savundu:

"Bu, Türkiye ve diğer birçok ülke için enerji güvenliğini sağlayan uluslararası bir petrol boru hattı tesisine yönelik saldırı. Kiev yönetimi, pervasızca eylemlerde bulunuyor."

Zelenskiy’nin Batı Asya’ya İHA uzmanı gönderdikleri iddiasını yorumsuz bırakan Peskov, İran ve bölge politikasına dair Rusya’nın ilkeli duruşunu hatırlattı:

"İran'la ilgili durumun siyasi ve diplomatik araçlarla çözülmesi gerektiği konusunda tutarlı yaklaşıma bağlıyız. Bu, bölgeye barış, sükunet ve öngörülebilirlik getirecek."

Peskov ayrıca Rusya, İran ve bölge ülkelerinin, stratejik öneme sahip Kuzey-Güney ulaşım koridoru projesinin hayata geçirilmesinden yana olduklarını vurguladı.

ENERJİ PİYASALARINDA RUSYA-ABD ETKİLEŞİMİ

Putin'in özel temsilcisi Kiril Dmitriyev'in ABD'li meslektaşlarıyla enerji piyasaları üzerine temaslarda bulunduğunu açıklayan Peskov, küresel dengeler için şu tespiti yaptı:

"Rusya ile ABD arasındaki etkileşim, enerji piyasalarının istikrara kavuşturulmasında çok önemli bir faktör olabilir ve olmalıdır."