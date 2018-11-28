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Rusya Kırım'a S-400 yerleştiriyor

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilim sonrası karşılılı hamleler geliyor. Rusya'nın Kırım'a S400 sistemleri yerleştireceği açıklandı. Putin, Ukrayna'nın sıkıyönetil kararı karşısında bunun ciddi sonuçlar doğuracağını söylemişti.

Rusya Kırım'a S-400 yerleştiriyor

Rus haber ajansı Interfax, Rusya'nın Kırım yarımadasına S-400 füze savunma sistemleri konuşlandıracağını duyurdu.

Kırım Mahkemesi gözaltına alınan 24 Ukraynalı denizciyi yargılamaya başlamıştı. Yargılanan ilk denizci 2 ay hapis cezası almıştı. 

Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüşmüştü. Ukrayna'nın savaş düzenine geçmesinin ciddi sonuçlar doğuracağını söylemişti. Merkel'den Ukrayna'nın aceleci kararlar almasını önlemesini istemişti.

Ukrayna, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemilerinin Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalede bulunması nedeniyle sıkıyönetim ilan etmişti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #rusya #kırım #almanya
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