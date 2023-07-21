Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı! Resmi açıklama yapıldı

Rusya Merkez Bankası, ülkedeki ekonomik gelişmelerle ilgili açıklama yaptı ve yeni politika faizi kararını duyurdu.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkede enflasyon beklentilerinin artışını sürdürdüğü kaydedilirken ülke içindeki talebin üretim kapasitesini aştığına işaret edildi. Açıklamada ayrıca, bu durumun ekonomide enflasyon baskısını artırdığı belirtildi.

Enflasyonun 2024'te yüzde 4 seviyesine düşürülmesine yönelik hedefin hala geçerli olduğu vurgulanan açıklamada, politika faiz oranı ile ilgili yeni karar da duyuruldu. Buna göre, Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,5 seviyesine yükseltme kararı aldı.

Piyasa beklentileri de Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 8 ila 8,5 seviyesine yükselteceği yönündeydi.

Açıklamada, ekonominin bu yıl yüzde 1,5 ila 2,5 seviyesinde büyümesinin beklendiği belirtildi.

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını Şubat 2022'de yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkarmasının ardından faiz indirim sürecine girmiş ve Eylül 2022'de gerçekleştirdiği toplantıda da faizi yüzde 7,5'e çekmişti.