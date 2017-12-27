Sputnik Türkiye'nin haberine göre, polis kaynakları RİA Novosti haber ajansına demeçlerinde, olayın şirketler arasındaki mülk anlaşmazlığından dolayı yaşandığını söyledi.
Polis kaynaklarının anlattığına göre, bir mülk konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada kimliği henüz belirlenemeyen biri ateş açıp bir kişinin yaralanıp ölmesine neden oldu.
Ayrıca, saldırganın binadaki birkaç kişiyi rehin aldığı kaydedildi.
Polisin fabrika binasını kordon altına alırken, ateş açan kişinin teslim olması için görüşmeler yapıldığı belirtiliyor.
ulusal.com.tr
Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneydoğusunda yer alan bir fabrikada kimliği belirsiz birinin ateş açması sonucu 1 kişinin öldüğü, ayrıca binada rehineler olduğu aktarıldı
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, polis kaynakları RİA Novosti haber ajansına demeçlerinde, olayın şirketler arasındaki mülk anlaşmazlığından dolayı yaşandığını söyledi.
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