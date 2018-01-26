Rusya Dışişleri Bakanlığı, bunun ülkedeki durumu olumsuz etkilemeyeceğini iddia etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Myanmar’a savaş uçağı satışının sivillerin durumunu olumsuz etkilemeyeceğini ileri sürdü.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus askeri ürünlerinin satışıyla Myanmar’ın savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.



Rusya’nın uluslararası hukuk ve ilkeleri sürekli gözlemleyen bir ülke olduğu savunulan açıklamada, “Savaş uçaklarının satılması nedeniyle Myanmar’da sivillerin durumunun olumsuz etkilenebileceği görüşüne katılmıyor, Washington’un bu konudaki eleştirilerini de kabul etmiyoruz.” ifadesi kullanıldı.



Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Aleksandr Fomin, hafta başında yaptığı açıklamada, Rusya’nın Myanmar’a 6 adet Su-30 jetini tedarik etmesi konusunda anlaşmaya varıldığını söylemişti.



Birleşmiş Milletler’in (BM) açıkladığı son verilere göre, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 655 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.



Öte yandan, uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.