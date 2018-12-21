Ukrayna'nın Azak Denizi'ne savaş gemilerini gönderme kararının ardından, Rusya güdümlü roket gemileri Azak Denizi'ne çıktı. İngiltere ise, Ukrayna'nın yalnız olmadığını göstermek için Karadeniz'e savaş gemisi yolladığını ilan etti.

Ukrayna'nın Azak Denizi'ne savaş gemilerini gönderme kararını açıklamasından sonra Rusya'dan yeni bir hamle geldi.



Rusya'nın güdümlü roket gemisinin Azak Denizi'ne doğru ilerlemeye başladı. Geminin Feodosya kıyılarına 1.5 deniz mili uzaklıkta yer aldığı bildirildi.



İngiltere ise, Ukrayna'nın yalnız olmadığını göstermek için Karadeniz'e savaş gemisi yolladığını ilan etti.



İngiltere Savunma Bakanı, Karadeniz'in Rusya'nın denizi olmadığını vurgulayarak, bölgeye bir savaş gemisi yolladığını duyurdu. Bakan Gavin Williamson bunu Ukrayna'nın yalnız olmadığını göstermek için yaptıklarının da altını çizdi.



Rus lider Vladimir Putin, bölgedeki durumu normalleştirmek istediklerini belirterek, Azak Denizi'nin ortak kullanımı hakkında yapılacak bir anlaşmaya hazır olduğunu söylemişti.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da,Kırım’ın Rusya’ya meşru bir şekilde bağlandığını İsrail ve Türkiye’nin kabul etmesini umduklarını söyledi. Peskov, Kırım'ın Rusya'ya bağlı oluşu konusunda başka terimlerin kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ekledi.



Türkiye daha önce Kırım'ın Rusya'ya bağlandığını kabul etmediklerini birçok kez belirtmiş, İsrail ise bu konuda nötr bir tutum sergilemişti.



Kırım sınırındaki Azak Denizi ise , Karadeniz'in kuzeyinde yer alan ve Ukrayna ile Rusya arasında kalan bir iç denizdir. Kerç Boğazı ile Karadeniz'e bağlı olması bakımından önemli bir konumdadır.



ulusal.com.tr