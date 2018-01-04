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Rusya'nın Hımeymim üssüne saldırı iddiası

Rus Kommersant gazetesi, Rusya'nın Suriye'deki Hımeymim üssüne yapılan havan saldırısı nedeniyle 10'dan fazla askerin yaralandığını, en az 7 savaş uçağının kullanılamaz hale geldiğini iddia etti.

Rusya'nın Hımeymim üssüne saldırı iddiası

Rusya’nın Suriye’deki Hımeymim üssüne düzenlenen havan  saldırısı nedeniyle 10’dan fazla askerin yaralandığı ve en az 7 savaş uçağının  tamamen kullanılamaz hale geldiği iddia edildi. 

Rus Kommersant gazetesinin isimsiz askeri ve siyasi kaynaklara  dayandırdığı haberinde, Rusya’nın, Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim  üssüne “muhalif gruplar” tarafından 31 Aralık 2017’de havan saldırısı yapıldığı  öne sürüldü.

Rusya’nın Suriye operasyonu kapsamında yaşadığı en ağır kayıplardan  biri olarak tanımlanan saldırı nedeniyle üste bulunan 10’dan fazla askerin  yaralandığı belirtildi.

Haberde, saldırı sonucu Rus Hava Kuvvetlerine bağlı en az 4 Su-24 tipi  bombardıman uçağı, 2 Su-35S tipi savaş jeti ve bir adet An-72 tipi nakliye  uçağının kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Bir mühimmat deposunun da tümüyle imha edildiğinin öne sürüldüğü  iddialara ilişkin Rusya Savunma Bakanlığından henüz açıklama yapılmadı.

Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, 31 Aralık 2017'de Mi-24 model  savaş helikopterinin Suriye’deki Hama hava üssü yakınlarında teknik bir arıza  nedeniyle düştüğü ve iki pilotun hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz haftalarda Hımeymim  üssünde yaptığı açıklamada, Rus birliklerine Suriye'den çekilme talimatı  verdiğini belirterek, "Rusya'nın Suriye'deki uzlaşma merkezleri ise  faaliyetlerine devam edecek. Rusya'nın Tartus ve Hımeymim üslerinin de  faaliyetleri kalıcı olarak sürecek." açıklamasını yapmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #suriye #vladimir putin #Hımeymim üssü #kommersant gazetesi #rus hava kuvvetleri
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