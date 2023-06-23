Rusya o STK'yı yasakladı! Doğal Hayatı Koruma Vakfı Rusya'da çalışamayacak

Rusya ABD ve AB'nin Sivil Toplum Kuruluşları aracılığı ile topluma ve devlet kurumlarına sızmasına izin vermiyor. Bu kapsamda alınan kararlardan biri Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın çalışmalarının ülkede yasaklanması oldu.

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Kremlin Batı destekli STK'ya yasak getirdi. Doğal Hayatı Koruma Vakfı "istenmeyen kurum ilan edildi.

Batı'nın Sivil Toplum kuruluşları aracılığı işe toplumda ve çeşitli kurumlara sızma faaliyeti, Moskova'da hukuki engele takıldı. Karar Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın çalışmaları ile iglili alındı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya Başsavcılığı, uluslararası sivil toplum kuruluşu Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın çalışmalarını Rusya Federasyonu'nda istenmeyen faaliyetler olarak kabul etmeye karar verdi" denildi.

Savcılar, grubun Rusya'da "ekonomik alanda güvenlik tehditleri oluşturan projelerin uygulanması için bir kılıf" olarak kullanıldığını iddia etti.

Ayrıca Rusya'nın Kuzey Kutbu'nu geliştirme planlarını engellemeye çalıştığı belirtilirken, enerji ve metal sektörlerini hedef alan çalışmalarının Rusya'nın ekonomik kalkınmasına "pranga vurmayı" amaçladığı ifade edildi.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'na 2019 yılında, 6 ülkede fiziki ve cinsel saldırılarla suçlanan paramiliter güçlere destek verdiği iddiaları ile ilgili soruşturma açılmıştı.

Öte yandan benzer bir STK olan Greenpeace de mayıs ayında Rusya'da "istenmeyen" bir örgüt olarak ilan edilmişti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# rusya # Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)

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