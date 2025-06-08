Rusya: "Ordumuz Donetsk sınırlarına ulaştı"
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donbass bölgesinde Donetsk'in batısındaki idari sınıra ulaştığını ve Dnipropetrovsk bölgesi topraklarına doğru ilerlediğini açıkladı.
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass’ta Rus ordusunun Donetsk’in batıdaki idari sınırına ulaştığını, Dnipropetrovsk bölgesi topraklarına yöneldiğini duyurdu.
Bakanlıktan Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin yapılan açıklamada, Güney askeri birliklerinin Donetsk’teki Zarya yerleşim birimini kontrol altına aldığı belirtildi.
"TAARRUZ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR"
Açıklamada, “Merkez kuvvetler grubunun 90. Tank Tümeni’ne bağlı birlikler Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin batı sınırına ulaştı ve Dnipropetrovsk bölgesi topraklarında taarruz geliştirmeye devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.