Rusya Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrolü Dairesi Başkanı Yermakov, İsrail’in İl-20 uçağını düşürmesinin ardından Suriye’ye gönderilmesi planlanan S-300 füze savunma sistemi ile ülkenin hava sahasının gerekli görülen bölgelerinin kapatılabileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrolü Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Suriye’ye S-300 füze savunma sistemi gönderilmesinin büyük bir hata olacağı ve gerilimi artıracağı yönündeki ifadelerine ilişkin açıklamada bulundu.



Yermakov, sistemin gerginliğe değil istikrara yol açacağı değerlendirmesini yaptı, S-300’le Suriye’nin gerekli görülen bölgelerinde hava sahasının kapatılabileceğini ifade etti.Yermakov "Savunma sistemleri tamamen savunma amaçlı, ABD bu silahların ulusal güvenliklerini tehdit ettiğini söylerken kurnazlık ediyor" dedi. Yermakov, ABD ile nükleer silahsızlanma alanında gelecek yıllarda yeni anlaşmalar imzalanması olasılığının da pek olmadığını ifade etti.



İsrail’in, 15 mürettebatlı Rus İl-20 uçağının düşürülmesine neden olmasının ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'ye iki hafta içinde modern S-300 hava savunma füze sistemi vereceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın Suriye'ye vereceği S-300 hava savunma füze sisteminin üçüncü ülkeleri hedef almadığını dile getirmişti.



sputnik