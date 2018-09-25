banner997
Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli
Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli
Rusya: S-300’le Suriye hava sahasının gerekli bölgelerini kapatabiliriz
Rusya: S-300’le Suriye hava sahasının gerekli bölgelerini kapatabiliriz
Sanatçı Yakup Yavru hayatını kaybetti
Sanatçı Yakup Yavru hayatını kaybetti
"Rus Avangardı" sanatseverlerle buluşacak

Rusya: S-300’le Suriye hava sahasının gerekli bölgelerini kapatabiliriz

Rusya Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrolü Dairesi Başkanı Yermakov, İsrail’in İl-20 uçağını düşürmesinin ardından Suriye’ye gönderilmesi planlanan S-300 füze savunma sistemi ile ülkenin hava sahasının gerekli görülen bölgelerinin kapatılabileceğini söyledi.

Rusya: S-300’le Suriye hava sahasının gerekli bölgelerini kapatabiliriz

Rusya Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrolü Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Suriye’ye S-300 füze savunma sistemi gönderilmesinin büyük bir hata olacağı ve gerilimi artıracağı yönündeki ifadelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Yermakov, sistemin gerginliğe değil istikrara yol açacağı değerlendirmesini yaptı, S-300’le Suriye’nin gerekli görülen bölgelerinde hava sahasının kapatılabileceğini ifade etti.Yermakov "Savunma sistemleri tamamen savunma amaçlı, ABD bu silahların ulusal güvenliklerini tehdit ettiğini söylerken kurnazlık ediyor" dedi. Yermakov, ABD ile nükleer silahsızlanma alanında gelecek yıllarda yeni anlaşmalar imzalanması olasılığının da pek olmadığını ifade etti.

İsrail’in, 15 mürettebatlı Rus İl-20 uçağının düşürülmesine neden olmasının ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'ye iki hafta içinde modern S-300 hava savunma füze sistemi vereceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın Suriye'ye vereceği S-300 hava savunma füze sisteminin üçüncü ülkeleri hedef almadığını dile getirmişti.

sputnik


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #suriye #s-300
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.