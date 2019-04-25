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Rusya, S-500 için yürüttüğü çalışmalarda son aşamaya geldi

Rusya, S-500 için yürüttüğü çalışmalarda son aşamaya geldi. Açıklamayı Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov yaptı.

Rusya, S-500 için yürüttüğü çalışmalarda son aşamaya geldi

Rusya, S-400'den ve Amerikan yapımı Patriot'tan çok daha üstün özelliklere sahip S-500'ler için yürüttüğü çalışmada son aşamaya geldi.

Rusya'nın yeni hava savunma füze sistemi ile ilgili gelişmeleri Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov aktardı.

Manturov, "Araştırma ve geliştirme çalışmalarında sona gelindi ve seri üretim için hazırlıklar yapılıyor." dedi.

S-500'ler, diğer hava savunma sistemlerinin barındırdıkları özelliklerin yanı sıra seyir füzeleri ile hipersonik füzelerin başlıklarını vurma yeteneğine sahip olacak.

Menzili 600 km olacak ve aynı anda saniyede 10 balistik hipersonik hedefi vurabilecek.


ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya
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