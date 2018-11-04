Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Donanması’na ait 2 adet Tu-142 anti-denizaltı uçağının dün Norveç Denizi’nin tarafsız suları üzerinde 12 saatlik planlı bir uçuş gerçekleştirdikleri, uçuşların diğer devletlerin sınırları ihlal edilmeden, Uluslararası Hava Sahası Kullanım Kurallarına sıkı sıkıya bağlı olarak yapıldığı duyuruldu.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı Enformasyon ve Kitle İletişim Araçları Departmanı'ndan yapılan açıklamada, "2 Kasım 2018 tarihinde Rus Donanması'na ait 2 adet Tu-142 anti-denizaltı uçağı, Norveç Denizi'nin tarafsız sularının üzerindeki hava sahasında planlı bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuş 12 saatin üzerinde sürdü" dendi.Uçuş sonrasında uçakların Vologda bölgesindeki havalimanına indikleri kaydedilen açıklamada, "Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait uçakların tüm uçuşları, Uluslararası Hava Sahası Kullanım Kurallarına sıkı sıkıya bağlı olarak ve diğer devletlerin sınırları ihlal edilmeden gerçekleştiriliyor" ifadelerine yer verildi.



Daha önce Tu-142 uçaklarından bir tanesinin, NATO'nun düzenlediği Trident Juncture tatbikatına katılan ABD'nin 6. Filosu'na bağlı USS Mount Whitney komuta gemisinden çekilen fotoğrafıysa sosyal ağlarda böyle yayınlanmıştı:

