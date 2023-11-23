Rusya Savunma Bakanlığı Duyurdu! Ukrayna'ya Ait Mevziler ve Zırhlı Araçlar İmha Edildi

Rus Hava Kuvvetleri, Ukrayna'ya ait müstahkem saha mevzilerini ve zırlı araçları imha etti. Operasyon Su-25 uçakları tarafından gerçekleştirild.

Rusya Savunma Bakanlığı Duyurdu! Ukrayna'ya Ait Mevziler ve Zırhlı Araçlar İmha Edildi
Editör: Uğur Çam

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus Hava Kuvvetlerine ait Su-25 uçakları, Ukrayna'ya ait kamufle edilmiş müstahkem mevzileri ve zırhlı araçları imha etti. Zırhlı araçlar Yuzhnodonetsk yönünde imha edildi. 

Yapılan açıklamada, "Saldırı uçağı mürettebatı, Yuzhnodonetsk yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin askeri tesislerine ve ekipmanlarına füze hava saldırıları başlattı. Muharebe kullanımı sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kamufle edilmiş müstahkem saha mevzileri ve zırhlı araçları imha edildi" denildi.

Füze fırlatmalarının alçak irtifalardan çiftler halinde gerçekleştirildiği belirtiliyor. Departman, havacılık silahlarının kullanılmasından sonra, mürettebatın bir manevra yaptığını, ısı tuzaklarını serbest bıraktığını ve kalkış havaalanına geri döndüğünü belirtti.

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