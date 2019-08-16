Rusya Savunma Bakanlığı yeni silahlarının görüntüsünü paylaştı. "Okhotnik" yani avcı, Rusya'nın ilk insansız savaş uçağı. 20 ton yük kapasitesine sahip avcının radar izinin de düşük olduğu belirtiliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Rus insansız avcı uçağının görüntülerini yayınladı.



Bakanlık Rusça avcı anlamına gelen Okhotnik'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.



Bakanlığın açıklamasında, Sukhoi Tasarım Ofisi'nin imzasını taşıyan Okhotnik'in, 20 dakika süren uzun süreli ilk uçuşunun başarıyla tamamlandığı ve uçuş sırasında 600 metre irtifaya ulaşıldığı belirtildi.



Okhotnik 20 ton yük kapasitesine ve düşük radar izine sahip.





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