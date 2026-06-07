Rusya askeri kanadından yapılan resmi son dakika açıklamasına göre, yarım günü aşkın bir süre boyunca adeta gökyüzünde bir İHA fırtınası yaşandı ve fahiş bir mühimmat trafiği kaydedildi.

MOSKOVA SAATİYLE KESİNTİSİZ HARP: 13 SAATLİK ALARM DURUMU

Rusya Savunma Bakanlığı’nın siber veri ağları ve resmi basın servisi üzerinden paylaştığı stratejik rapora göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından planlanan ve Rus hava sahasını yarmayı hedefleyen fahiş çaplı insansız hava aracı taarruzu, erken uyarı siber radarları tarafından anında deşifre edildi. Resmi bildiride, siber savunma bataryalarının alarm durumuna geçtiği kritik askeri zaman dilimi Moskova saatiyle tam 07.00 ile 20.00 arası olarak işaretlendi. Toplamda 13 saat boyunca kesintisiz olarak devam eden sismik savunma operasyonunda, siber komuta merkezleri tüm bataryaları tam kapasiteyle aktif tuttu.

339 UÇAK TİPİ İHA RADARDA VURULDU: CEPHE HATTINDA REKOR

Kremlin askeri kaynakları, hava savunma güçlerinin üstün siber hedefleme yetenekleri sayesinde feci bir zayiatın önüne geçildiğini savunuyor. Yapılan resmi taarruz bilançosu açıklamalarında, 13 saatlik süre zarfında Ukrayna’ya ait tam 339 adet "uçak tipi" kamikaze ve keşif İHA’sının siber radarlar vasıtasıyla kilitlenerek havada imha edildiği iddia edildi. Askeri analistler, bu yoğunluktaki bir otonom uçuş saldırısının, hava savunma sistemlerinin siber mühimmat ikmal kapasitesini zorlamak amacıyla fahiş bir strateji doğrultusunda senkronize edilmiş olabileceğine dikkat çekiyor.

SİBER HARP VE KAMİKAZE TEKNOLOJİLERİ SAVAŞI ŞEKİLLENDİRİYOR

Ukrayna kanadından söz konusu 339 İHA'lık fahiş kayıp iddiasına ve siber savunma bilançosuna yönelik henüz resmi bir adli ya da askeri doğrulama gelmedi. Ancak bağımsız uluslararası askeri gözlemciler, cephe hattında konvansiyonel orduların yerini giderek daha fahiş oranda yazılımsal kodlar ve siber güdümlü uçak tipi İHA'ların aldığına vurgu yapıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, imha edilen siber mühimmat kalıntılarının sismik laboratuvar ortamlarında incelenmek üzere sınır hatlarından toplandığını ve teyakkuz durumunun fahiş kararlılıkla en üst düzeyde sürdürüldüğünü bildirdi.