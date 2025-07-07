Rusya Soruşturma Komitesi duyurdu: Eski Ulaştırma Bakanı Starovoyt intihar etti

Rusya Soruşturma Komitesi, bugün görevden alınan eski Ulaştırma Bakanı Vitaliy Starovoyt’un Moskova’da kendi otomobilinde ölü bulunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, Starovoyt’un vücudunda kurşun yarası tespit edildiği ve intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Starovoyt, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından bu sabah görevden alınmıştı. Rus basınında, bir dönem Kursk valisi olarak görev yapan Starovoyt’un aleyhinde yolsuzluk davası açıldığı ve bu sürecin devam ettiği ifade ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.