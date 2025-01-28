Rusya Suriye'de özerk bir Kürt bölgesini destekleyecek mi?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin kuzeyindeki özerklik taleplerine ilişkin “dışardan teşvikler” değerlendirmesi yaptı. Lavrov, Suriye’deki Kürt sorununun bir iç mesele olduğunu, Rusya’nın da Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklediğini belirtti.

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Rusya Suriye'de özerk bir Kürt bölgesini destekleyecek mi?
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’deki özerklik tartışmalarını değerlendirdi. Rudaw’ın “Rusya, Suriye'deki Kürt bölgesi için özerk statüyü destekleyecek mi? sorusuna “dışardan teşvikler” vurgusuyla yanıt verdi.

Lavrov açıklamasında, “Bu hassas meselenin tamamen Suriye Arap Cumhuriyeti'nin iç meselesi olduğuna inanıyoruz. Bizim görüşümüze göre, devlet sistemi gibi önemli bir konuyla ilgili kararlar, dışarıdan 'teşvik' olmadan, ulusal mutabakat temelinde Suriyeliler tarafından alınmalıdır" dedi.

Lavrov ayrıca, Rusya'nın Suriye’nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğü ilkelerini sıkı bir şekilde desteklediğini belirtti. Bakan, Rusya'nın bu konudaki tutumu bilindiğini ve temel yaklaşımlarını değiştirmeyeceklerini de kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Segey Lavrov, geçen hafta Türkiye'nin ve Irak'ın Suriye'de sözde bir Kürt devletine izin vermeyeceğini söylemişti. Lavrov bunu PKK/YPG'li teröristlere de açık açık söylediklerini duyurmuştu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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