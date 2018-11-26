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Rusya: Ukrayna kimyasal saldırı provokasyonu hazırlıyor

Rusya'nın Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Aleksandr Lukaşeviç, Ukrayna ordusunun Donbass’ta kimyasal saldırı provokasyonu hazırlığı içinde olduğunu belirtti.

Rusya: Ukrayna kimyasal saldırı provokasyonu hazırlıyor

AGİT Özel Konsey toplantısında konuşan Lukaşeviç, "Ukrayna ordusunun kimyasal silah kullanarak ve yabancı gizli servislerinin katılımıyla provokasyon hazırlığı içinde olduğu yönünde bilgi geldi" dedi.

Ukrayna ordusunun Donbass'taki cephe hattına Buk ve S-300 hava savunma füze sistemleri ile Grad ve Uragan çok namlulu roketatar sistemlerini konuşlandırdığını ve tampon bölgelere askerlerini yerleştirdiğini hatırlatan Lukaşeviç, sivil yerleşimlere yönelik saldırıların da yoğunlaştığını kaydetti.

AGİT Özel Konsey toplantısında konuşan Lukaşeviç, "Ukrayna ordusunun kimyasal silah kullanarak ve yabancı gizli servislerinin katılımıyla provokasyon hazırlığı içinde olduğu yönünde bilgi geldi" dedi.Ukrayna ordusunun Donbass'taki cephe hattına Buk ve S-300 hava savunma füze sistemleri ile Grad ve Uragan çok namlulu roketatar sistemlerini konuşlandırdığını ve tampon bölgelere askerlerini yerleştirdiğini hatırlatan Lukaşeviç, sivil yerleşimlere yönelik saldırıların da yoğunlaştığını kaydetti.

Etiketler; #rusya #Ukrayna
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