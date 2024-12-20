Rusya Ukrayna'daki hedefleri imha etti

Ukrayna, Batı silahlarıyla Rus topraklarına saldırdı. Zelenski yönetimi Amerika ve İngiltere menşeili füzelerle Rusya’nın Rostov bölgesi’ndeki bir kimya tesisine sadırdı.



Ukrayna’nın bu hamlesi cevapsız kalmadı.



Rusya Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki hedefleri vurdu.



Rus Ordusu, Ukrayna Güvenlik Servisi komuta merkezini, Neptune (NEPTÜN) füze sistemlerini tasarlayan ve üreten Kiev tasarım bürosu Luch'u (LUÇ), yer tabanlı seyir füzeleri ile Patriot uçaksavar füze sistemini uzun menzilli hassas silahlarla hedef aldı.



Rusya’nın hedef aldığı Ukrayna Güvenlik Servisi Komuta Merkezi’nde çok sayıda üst düzey Ukraynalı yetkili öldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, operasyonda hedeflere ulaşıldığını ve tüm tesislerin imha edildiğini açıkladı. Nokta operasyonlarının ardından Kiev’de çeşitli bölgelerde yangınlar çıktı.