Rusya, Ukraynalı komutanlar ile Batılı eğitmenlerin toplantısını hedef aldı

Rusya, Ukraynalı komutanlar ile Batılı eğitmenlerin toplantısını hedef aldı. Toplantının yapıldığı restoran, tahrip bombalı, yüksek hassasiyetli füzeyle vuruldu. Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

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Rusya, Ukraynalı komutanlar ile Batılı eğitmenlerin toplantısını hedef aldı
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Rusya, Ukraynalı komutanlar ile Batılı eğitmenlerin toplantısını hedef aldı. Toplantının yapıldığı restoran, tahrip bombalı, yüksek hassasiyetli füzeyle vuruldu. Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Batılı eğitmenlerle toplantıdaydılar. Bulundukları restoran yüksek hassasiyetli füzeyle vuruldu. Üst düzey komutanlar öldürüldü. Rusya-Ukrayna cephesinde hareketli saatler yaşandı. Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Ukrayna'nın Kriviy Rig kentindeki bir restoranda toplantı yapan Ukraynalı komutanlar ve Batılı eğitmenler, tahrip bombalı, yüksek hassasiyetli füzeyle hedef alındı.

Açıklamada 85 asker ve subay ile 20 otomobilin vurulduğu belirtildi. Kriviy Rig, Zelenski'nin doğduğu kent olarak da biliniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski savaşın sona erdirilmesi için Rusya ile müzakerelere hazır olduklarını söyledi. Zelenski, "Ateşkesin koşulsuz olması gerektiğine inanıyoruz ve ondan sonra herhangi bir formatta konuşabiliriz." dedi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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Ukraynalı komutanların toplantısını hedef aldı
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