Rusya'nın Viyana'daki BM Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladığı İran'ın nükleer programına ilişkin belgelerin teyide muhtaç olduğunu söyledi. Ulyanov, belgelerin gerçek olduğunu öne süren Amerika'ya tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'İran'nın nükleer silah programıyla ilgili gizli arşivindeki 100 bin belgenin kopyalarını ele geçirdiklerini iddia etmişti.Rusya'dan yapılan açıklamada belgelerin teyit edilmesi gerektiği belirtildi.Açıklama Rusya'nın Viyana'daki BM Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov'dan geldi.Ulyanov, belgelerin öncelikle Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun incelemesine tabi tutulması gerektiğini belirtti. Rus diplomat ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi 5 ülke ile Almanya'nın, İsrail'in iddiaları üzerine toplanmasının gerekli olmadığını da vurguladı.Ulyanov "Maalesef, ABD'li bazı siyasetçiler 100 bin belgeyi en kısa sürede analiz edip İran'ın aleyhine bir sonuca vardı. Rusya, bu tür acele yargılamalarda hiçbir zaman bulunmadı" diye konuştu.İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah programının bulunduğunu, buna dair ellerinde kanıt olduğunu iddia etmişti.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, İsrail'in ele geçirdiği belgeleri incelediğini söyleyerek gerçek olduğunu savunmuştu.