Rusya ve ABD'nin Afganistan özel temsilcileri 22 Şubat'ta Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmenin ana konusunun ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi ve Afganistan'da barışın sağlanması olduğu belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rusya ve ABD'nin Afganistan özel temsilcilerinin 22 Şubat'ta Ankara'da bir araya geleceğini açıkladı. Rusya'nın başkenti Moskova'da basın açıklaması yapan Kabulov, Afgan siyasetçilerin, 5-6 Şubat'ta Moskova'da Taliban temsilcileriyle bir araya gelerek barış görüşemelerini değerlendirdiğini kaydetti.



ANA KONU ABD ASKERLERİNİN ÇEKİLMESİ

Kabulov, toplantının Afganistan'daki siyasi gelişim sağlanmasında dönüm noktası için zemin oluşturduğunu belirterek, ana konunun ABD'nin askerlerini Afganistan'dan çekmesi ve barışın sağlanması olduğunu hatırlattı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın, sonuca varmadan çok fazla kaynak ve insan harcadığını söylediğini hatırlatan Kabulov, "ABD, nihayet bu savaşı sonlandırması gerektiğinin farkına vardı. Fakat şimdilik bununla ilgili konuşmak için çok erken" ifadesini kullandı. Kabulov, yabancı bir ülkeye ait ordunun Afganistan'da olmasının istenmediğini belirtti.



"Rusya ve ABD'nin Afganistan özel temsilcileri 22 Şubat'ta Ankara'da bir araya gelecek" diyen Kabulov, şunları dile getirdi: "Afganistan halkı barışı ve kendi devletini restore etmek istiyor. Afganlar çalışkan bir millet ve bu konuda güzel sonuçlar elde edilebilir. Moskova'da yapılan toplantı bunu gösteriyor. Rusya olarak bu konuda Afganlara gerekli desteği vermeye hazırız."



Kabulov, Afganistan sorunun çözümünde Pakistan ve İran'ın kilit ülkeler olduğunu kaydetti.